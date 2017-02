Streuobstwiesenfest Elmshorn

Das Streuobstwiesenfest in Elmshorn …

In den Jahren 1999 bis 2008 entwickelte sich das Elmshorner Streuobstwiesenfest zu einem wahren Publikumsmagneten. Gemeinsam mit unseren Partnern Stadtwerke Elmshorn und Sparkasse Elmshorn haben wir die tolle Tradition am 3. Oktober 2016 wieder aufleben zu lassen. Mit einem solch überwältigenden Erfolg und 15.000 Besuchern, die uns bis heute eine nachhaltige Gänsehaut beschert haben.

… ist im Jahr 2016 angekommen.

Wir feierten am 3. Oktober 2016 von 10:00 – 17:00 Uhr das 11. Streuobstwiesenfest in Elmshorn an der Straße Wisch, direkt auf der Streuobstwiese. Es war alles so „wie immer“ und mindestens ebenso toll wie früher. Wir knüpften dort an, wo das Fest 2008 zuletzt stand: Als abwechslungsreiche ungewöhnliche und leise Veranstaltung jenseits der Eventroutine.

Wir erlebten strahlende Kinderaugen, interessierte Besucher aus der Region und herzliche Begegnungen unter Apfelbäumen – und wir konnten weit über 50 Aussteller auf dem 11. Streuobstwiesenfest begrüßen. Informationen, Bilder und Rückmeldungen unserer Besucher gibt es fortlaufend auf dieser Seite sowie in der Veranstaltung hier.