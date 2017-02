Gastgeber und andere Sorgenbrecher

Als erfolgreicher Gastgeber haben Sie bereits eine tolle Idee von Ihrer Veranstaltung und suchen noch nach Höhepunkten & nachhaltigen, spielerischen Impulsen? Sehr gut.

Sie haben uns bereits gefunden, sind begeistert von den muskulösen Möglichkeiten unserer Bühne „Pedal Power Stage“? Ebenfalls: Sehr gut. Aber was bedeuten wir für Sie an zusätzlichem Aufwand? Nun, gar nichts!

Wir bieten wir Ihnen als Full-Service-Dienstleister auch unser eigenes Equipment- & Expertise-Paket an. Dazu gehören:

-> eine Open-Air Bühne mit zugehörigem Baubuch (6,5 x 6,0 Meter)

-> Beschallung (6kW Leistung) und LED-Lichttechnik

-> qualifiziertes, technisches Personal für den Auf- und Abbau und die Durchführung

-> klare Zuständigkeiten, effiziente Abstimmungsprozesse und im Ergebnis einen reibungslosen Ablauf

Wir erledigen die Arbeit. Mit uns haben Sie nur Vergnügen. Hier finden Sie alle unsere Kontakte. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Bike for your right to party! Die Pedal Power Stage ist ein bestes Beispiel, wie man Nachhaltigkeit mit Spaß verknüpft und gleichzeitig grünen Strom erzeugt. Auf Fahrrädern, die am Hinterrad mit einem Generator bestückt sind, treten die Besucher Ihrer Veranstaltung in die Pedale. Strampeln sie nicht genug, wird auch nicht ausreichend Strom erzeugt und die Performance auf der Bühne bricht ab. In diesem Moment wechselt der Fokus des übrigen Publikums von den Künstlern auf der Bühne zu den Fahrradfahrern und feuert diese an, bis wieder genügend Power erzeugt wird.